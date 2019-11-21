Скабеева расплевалась ядом из-за требования Зеленского по украинским кораблям

Ольга Скабеева / Россия 1

Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась сострить в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть оборудование на возвращенные из лап России корабли Яны-Капу, Бердянск и Никополь

"Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись", — написала она на своем Telegram-канале.

Напомним, ранее пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши, а также злобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе.