Скабеева расплевалась ядом из-за требования Зеленского по украинским кораблям

Кажется, плеваться ядом по поводу заявлений Владимира Зеленского у топовой российской телепропагандистки Ольги Скабеевой вошло в привычку.
Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась сострить в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть оборудование на возвращенные из лап России корабли Яны-Капу, Бердянск и Никополь
"Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись", — написала она на своем Telegram-канале.
Напомним, ранее пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши, а также злобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе.