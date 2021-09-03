УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье

3 сентября 2021, 12:30
Прослушать новость
Остановить

Сейчас борец Парвиз Насибов ждет премии обещанной ему мэром Запорожья Владимиром Буряком - и хочет сразу после ее получения запустить процесс ремонта.

1212
В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье / Запорожская ОГА

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который завоевал для Украины серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, получил собственную квартиру. Об этом сообщается на сайте Запорожской облгосадминистрации.

Как пояснил запорожский губернатор Александр Старух, Малобелозерская сельская община выделила миллион гривен, еще 300 тысяч гривен – призовая награда, которую спортсмен получил из областного бюджета.

"Я счастлив, что получил собственное жилье. Меня это будет мотивировать еще больше. Это очень ценно. Буду ожидать премию от мэра, которую он обещал (городской глава Владимир Буряк обещал выделить 1 миллион гривен на приобретение жилья – Главред), чтобы сделать ремонт. Мэр обещал, надеюсь, он слова сдержит", – сказал спортсмен.

Читайте такжеТренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставникуНапомним, 4 августа 22-летний борец греко-римского стиля Парвиз Насибов завоевал для Украины серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале он уступил 25-летнему иранцу Мохаммаду Резе Гераи.

С 13 лет Насибов живет в Запорожье, его родители – в Николаеве. Парень говорит, что приобретет жилье и для родителей. Мол, уже получил призовые деньги от государства.

viber
новости Запорожья Олимпиада-2020
Сейчас вы просматриваете новость «В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит морозСиноптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз Инсульт: знак на вашей коже, который сигнализирует об опасностиИнсульт: знак на вашей коже, который сигнализирует об опасности Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021 До новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газДо новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газ Как защитить свой мозг от старения: два основных способаКак защитить свой мозг от старения: два основных способа

Последние новости

12:56

Киев получил первый из 20 современных трамваев в рамках соглашения Мининфраструктуры и ЕИБ

12:55

Поставки оружия из США: Зеленский рассказал о помощи Вашингтона в перевооружении ВСУ Видео

12:40

Снова в школу: IT-специалисты рассказали, как защитить смартфон ребенка от онлайн-угроз

12:32

Встречный визит: в Украину едут конгрессмены из Вашингтона

12:30

В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье

Реклама
12:27

Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом

12:26

"Детям нечем вытирать рот": во Львове вспыхнул скандал в садике из-за поборов и травли

11:59

Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев

11:56

"Ситуация ненормальная": Путин высказался о Зеленском и отношениях с Украиной Видео

11:53

Витренко рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден Видео

11:51

Стало известно, кто заменит Тину Кароль в популярном шоу 1+1

11:43

Младшему всего месяц: суд избрал меру пресечения водителю, авто которой раздавило маму трех детей Видео

11:34

Морозы осенью и зима в ноябре: синоптик предупредила об аномальной погоде Видео

11:27

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

11:26

Звезда Квартала платит за обучение дочки более 100 тысяч в год

11:18

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

11:06

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

10:55

Синяя птица удачи сядет на плечо: что сулит Стрельцу гороскоп на сентябрь-2021 Видео

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать Видео

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

Реклама
10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

10:05

Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины мнение

10:00

Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

09:59

Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой Видео

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом Видео

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:15

Лесной мох и голубая ночь: самые модные цвета лака для ногтей на осень 2021 Фото Видео

09:14

Ударят заморозки: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и назвали даты Видео

08:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

08:25

За сутки коронавирус выявили у почти 2,7 тыс. украинцев - свежая статистика Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

05:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

Реклама
04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:40

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять