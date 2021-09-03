В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье / Запорожская ОГА

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который завоевал для Украины серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, получил собственную квартиру. Об этом сообщается на сайте Запорожской облгосадминистрации.

Как пояснил запорожский губернатор Александр Старух, Малобелозерская сельская община выделила миллион гривен, еще 300 тысяч гривен – призовая награда, которую спортсмен получил из областного бюджета.

"Я счастлив, что получил собственное жилье. Меня это будет мотивировать еще больше. Это очень ценно. Буду ожидать премию от мэра, которую он обещал (городской глава Владимир Буряк обещал выделить 1 миллион гривен на приобретение жилья – Главред), чтобы сделать ремонт. Мэр обещал, надеюсь, он слова сдержит", – сказал спортсмен.

Читайте такжеТренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставникуНапомним, 4 августа 22-летний борец греко-римского стиля Парвиз Насибов завоевал для Украины серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале он уступил 25-летнему иранцу Мохаммаду Резе Гераи.

С 13 лет Насибов живет в Запорожье, его родители – в Николаеве. Парень говорит, что приобретет жилье и для родителей. Мол, уже получил призовые деньги от государства.