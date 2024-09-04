РФ может повлиять на выборы в США: в CNN заявили о тайной российской кампании

США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие вмешательству Москвы.

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Как РФ может изменить выборы в США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Администрация американского президента Джо Байдена 4 сентября планирует обвинить Россию в постоянных усилиях повлиять на выборы в Соединенных Штатах в 2024 году.

По словам собеседников CNN, в среду США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие вмешательству Москвы. В частности, Белый дом публично осудит действия РФ, а министерство юстиции объявит меры о действиях американских правоохранительных органов в отношении тайной российской кампании.

Источники телеканала утверждают, меры в частности будут направлены против российского пропагандистского телеканала иновещания RT, поскольку чиновники США рассматривают его как "ключевую часть кремлевских пропагандистских усилий".

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Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

В то же время меры касаются и дезинформационных действий РФ, которые осуществляются как через американских, так и неамериканских субъектов.

Также собеседники проинформировали, Штаты могут заявить, что причастность во вмешательстве в выборы имеет компания "Агентство социального дизайна": на нее уже наложили санкции из-за создания фейковых информационных сайтов в ЕС.

"В совокупности эти действия будут важнейшим общественным ответом администрации Байдена на предполагаемые операции по влиянию России, направленные на американских избирателей. После того, как США обвинили Иран в попытке взломать кампании Трампа и Байдена - Харрис в прошлом месяце, ожидаемые действия в среду являются напоминанием о том, что американские чиновники продолжают рассматривать Россию как заметную угрозу иностранного влияния на выборах в ноябре", - говорится в материале.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США

Напомним, что Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах. ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты, которые соответствуют требованиям, 10 сентября. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC.

Дональд Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах. Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности, включая Крым. США и их европейские союзники заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Джо Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы. Байден дал первое интервью с момента объявления о том, что он не будет бороться за переизбрание на пост президента. На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

Владимир Зеленский рассказал, что изменит для Украины победа Трампа на выборах в США. Однако, для понимания полного уровня будущей поддержки Украины со стороны США стоит дождаться результатов президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

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