Украина ждет переломного момента: США могут планировать вывести РФ на переговоры

Пока Украина пытается убедить США в целесообразности снятия запрета на удары по территории РФ, Штаты ждут ослабления страны-агрессора.

https://glavred.info/world/ukraina-zhdet-perelomnogo-momenta-ssha-mogut-planirovat-vyvesti-rf-na-peregovory-10594121.html Ссылка скопирована

Вопрос разрешения на удары дальнобойным вооружением по территории РФ все еще "висит" / Колаж: Главред, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ, скриншот из сети

Ежедневные террористические атаки агрессора России на Украину подчеркивают критическую необходимость в разрешении от США наносить удары дальнобойным вооружением по стратегическим объектам вглубь РФ.

Однако Штаты все еще не решаются принять это решение и трудно сказать, когда наступит этот переломный момент. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Мы же не знаем каких размеров айсберг, а видим только его вершину. Я считаю, что США нашими руками хотят максимально ослабить военную мощь России, то есть предоставить возможность РФ исчерпать все свои военные потенциалы. За исключением ядерного. Штатам нужна ослабленная Россия, которая не развалилась", - пояснил он. видео дня

Жданов считает, что американцы таким образом ошибаются и наоборот запускают в России неотвратимые процессы, которые могут привести к развалу РФ. Штаты убеждены, что смогут медленно обессилить агрессора: сначала довести до финансового кризиса, затем максимально ослабить военную машину и в конце концов новая элита устранит Путина.

В США надеются, что по их сценарию тогда представители РФ будут готовы сесть за стол переговоров и "начать все с чистого листа" на условиях американцев. Таким образом Штаты хотят доказать, что они являются геостратегической страной, которая решает мировые вопросы.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Разрешение США на удары по территории РФ - что известно

Напомним, Украина уже несколько месяцев ждет решения США разрешить удары дальнобойным вооружением по стратегически важным объектам вглубь страны-агрессора России.

Накануне, Украина передала администрации президента США Джо Байдена информацию о целях, которые хотела бы поразить на территории России ракетами ATACMS. Вашингтон все еще рассматривает запрос Киева.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что атаки по военным объектам в дальнем тылу страны-агрессора России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий.

Другие новости из США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред