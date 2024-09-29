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У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

Алексей Тесля
29 сентября 2024, 10:51
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Американский политик Джей Ди Вэнс начал свою речь с критики Владимира Зеленского.
У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США
У Дональда Трампа вновь критикуют Владимира Зеленского / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Кандидат на пост вице-президента США, соратник бывшего президента Дональда Трампа на выборах, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Сразу после встречи Трампа с Зеленским, Джей Ди Вэнс раскритиковал украинского президента в субботу во время предвыборной кампании в Пенсильвании, сообщает The New York Times.

Американский политик начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

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"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили 200 миллиардов долларов на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в Соединенные Штаты Америки? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", – не унимался соратник Трампа.

В то же время издание отмечает, что Зеленский на самом деле так и сделал – использовал свой визит на завод, чтобы поблагодарить Соединенные Штаты за поддержку, а также поблагодарить рабочих в Скрентоне за производство артиллерийских снарядов для поддержки Украины.

Журналисты напоминают о том, что Зеленский сказал 400 рабочим, которые изготавливают снаряды для поддержки военных усилий, что они "спасли миллионы украинцев". В сообщении в социальных сетях он добавил, что "именно в таких местах, как это, можно по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить".

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и подчеркнул свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, о хороших отношениях с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

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