Удары по Крыму: названы важные военные цели для ВСУ

Сейчас Крым - это действительно просто огромный полигон.

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Удары ВСУ по Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, GoogleMaps

Главное из заявления эксперта:

За последний год ВСУ уничтожили самую большую нефтебазу в Крыму

Также известно об уничтожении огромного количества средств ПВО/ПРО

В Крыму осталось еще много военных целей

Украина наносит эффективные удары по оккупированному Крыму, уничтожая как вражескую инфраструктуру, так и дорогостоящие системы ПВО, однако на полуострове еще остается очень много военных ресурсов. Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью "Украинскому радио".

По его словам, за последний год можно отметить два больших достижения. Прежде всего - это уничтожение дронами крупнейшей нефтебазы в Симферополе.

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"Здесь важный момент, потому что когда мы говорим об уничтожении баз где-то в Рязанской области, Ростовской, Брянской, то эти базы относительно легко можно восстановить. А в Крыму это сделать гораздо труднее. Да, контейнеры для хранения туда можно доставить по железной дороге через мост. Но такой подвижной состав с огромным количеством дизеля или других нефтепродуктов будет очень хорошей целью. Другой путь - по морю. Но давайте вспомним о морских дронах. Поэтому вернуть в рабочее состояние уничтоженную нефтебазу в Крыму будет гораздо сложнее, чем на континентальной России", - пояснил он.

Эксперт добавил, что второй момент - это уничтожение в Крыму огромного количества средств ПВО/ПРО, в частности, С-300, С-400.

"Всего в России систем С-400 примерно 50-55 штук, поэтому каждая уничтоженная такая система - это просто огромный удар по их способности отражать наши ракетные удары", - отмечает Нарожный.

Он также подчеркнул, что в Крыму осталось еще много военных целей.

"Сейчас Крым - это действительно просто огромный полигон. Там вся линия морского побережья укреплена. Завезено просто огромное количество систем ПВО/ПРО. На военном аэродроме Саки до сих пор есть огромное количество авиации. По Сакам мы били много раз и успешно, уничтожали там технику и инфраструктуру, но все равно эта авиация до сих пор еще там работает. Там еще есть над чем работать. То есть там буквально на каждом шагу какие-то воинские части, арсеналы, аэродромы", - подытожил эксперт.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, 31 декабря в оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые, по словам оккупантов, были следствием атаки беспилотников - как воздушных, так и морских.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты в захваченном Крыму долгое время строили укрепления возле Крымского моста, однако по естественным причинам заграждения уже в неудовлетворительном состоянии. Сезон штормов будет еще минимум 2-3 месяца, поэтому врага ждут новые проблемы с "заборами".

Кроме того, 23 декабря в Крыму дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный страной-агрессором Россией у Украины в 2014 году.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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