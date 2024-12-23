Армия РФ в Крыму прячет технику в старых складах: партизаны объяснили причину

Партизаны движения "Атеш" рассказали о страхе оккупантов в Крыму.

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Данные о расположении вражеских складов уже переданы ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: "Атеш"

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Партизаны рассказали о страхе оккупантов в Крыму

Армия РФ использует старые склады для хранения техники и боеприпасов

Партизаны обнаружили новые склады боеприпасов и техники оккупантов в Черноморском районе. Из-за возможных ударов ВСУ российские войска перемещают свои запасы в непригодные для использования хранилища. Об этом сообщают агенты движения "Атеш".

Известно, что для охраны этих объектов российские захватчики привлекают солдат срочной службы.

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"Вследствие частых ударов СОУ, оккупанты все чаще используют старые склады, которые уже не функционируют, для хранения техники и боеприпасов. Это приводит к значительным проблемам с логистикой на полуострове", - объяснили партизаны.

Они отметили, что все данные о расположении техники и личного состава уже переданы Силам обороны Украины.

Какая ситуация во временно оккупированном Крыму - новости по теме

Как писал Главред, во временно оккупированном Крыму армия РФ готовится к атаке со стороны ВСУ. Партизаны выяснили, что возле населенного пункта Красноперекопск вдоль канала оккупанты выставили огромное количество блиндажей и наблюдательных пунктов, чуть ли не на каждых 15 метрах, а также запаслись дровами.

Недавно морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченных российскими оккупантами в Крыму. Соответствующее видео с кадрами удара опубликовал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он отметил, что были нанесены прицельные удары по российским целям.

Кроме того, 29 ноября, воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили еще три радиолокационные станции российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Под прицелом были две РЛС "Подлет" и одна "Каста-2е2".

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Движение "Атэш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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