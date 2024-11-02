Россияне получили 'по зубам' и убегают: в Атеш рассказали об ударе ВСУ на Запорожье

Украинские защитники нанесли новый сокрушительный удар по российским позициям в Запорожской области, рассказали партизаны.

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Подразделение РФ срочно меняет дислокацию из-за удара ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Атеш

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ВСУ нанесли удар по позициям россиян в Запорожской области

После удара оккупанты передислоцируют технику и войска

В Запорожской области украинские войска нанесли мощный удар по позициям российских оккупационных сил. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

По данным партизан, после точного удара была зафиксирована передислокация подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Украинские войска уничтожили несколько единиц техники и личный состав российской армии.

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"Агенты нашего движения докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области", - говорится в сообщении.

По сведениям партизан, перемещение россиян продолжается уже несколько дней. По данным агента "Атеш", оккупанты в тылу региона с оборудованных позиций области перемещают танки, БМД и военные грузовики с личным составом и снаряжением.

В движении также отметили, что удалось определить место, куда переместились вражеские войска. Данные о месте дислокации оккупантов передали Силам обороны Украины.

"Вскоре им снова придется перемещаться", - добавили партизаны.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска сдерживают одно из самых масштабных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Во время встречи с начальником генштаба ВС Чехии Карелом Ржегкой он подчеркнул сложную обстановку на фронте

Также аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что украинские военные рискуют потерять контроль над Донбассом из-за истощения ресурсов и необходимости удерживать позиции не только в Донецкой области, но и в Курской области России. Он подчеркнул, что потеря Покровска станет критической для логистики.

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что Россия надеется захватить Часов Яр до сильных холодов. По его словам, ранее россияне уже бросали значительные силы для прорыва обороны ВСУ в этом направлении, но успеха не достигли.

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