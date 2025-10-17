Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

Во многих областях Украины в ближайшие дни будут лить дожди и пойдет снег.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: pixabay

Что узнаете, что узнаете:

Какой будет погода в Украине ночью

Где температура воздуха опустится до +4 градусов

Когда в Украину придут дожди и снег

Погода в Украине резко начнет меняться. Регионы окажутся под влиянием активного циклона, который принесет дожди. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Погода 18 октября

В этот день сухо будет в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

В западных областях температура воздуха опустится до 8-12 градусов тепла. В других областях будет 12-15 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 4-10 градусов тепла, в Карпатах будет прохладнее. В западных областях ожидается сильный ветер.

Погода в Киеве 18 октября будет облачной и достаточно теплой. С обеда вероятен дождь во второй половине дня. Ветер будет временами порывистым.

Прогноз погоды в Украине 18 октября / фото: meteoprog

Погода 19 октября

В большинстве областей 19 октября будет прохладно. Падение температуры будет резким. Днем температура воздуха опустится до 4-8 градусов тепла. На востоке и юге ожидается 11-15 градусов тепла.

В воскресенье ожидаются дожди практически повсеместно. Возможен даже мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине 19 октября / фото: meteoprog

Такая же погода удержится и 20 октября.

Прогноз погоды в Украине 20 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

