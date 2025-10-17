Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

Что узнаете, что узнаете:
Погода в Украине резко начнет меняться. Регионы окажутся под влиянием активного циклона, который принесет дожди. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Погода 18 октября
В этот день сухо будет в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
В западных областях температура воздуха опустится до 8-12 градусов тепла. В других областях будет 12-15 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 4-10 градусов тепла, в Карпатах будет прохладнее. В западных областях ожидается сильный ветер.
Погода в Киеве 18 октября будет облачной и достаточно теплой. С обеда вероятен дождь во второй половине дня. Ветер будет временами порывистым.
Погода 19 октября
В большинстве областей 19 октября будет прохладно. Падение температуры будет резким. Днем температура воздуха опустится до 4-8 градусов тепла. На востоке и юге ожидается 11-15 градусов тепла.
В воскресенье ожидаются дожди практически повсеместно. Возможен даже мокрый снег.
Такая же погода удержится и 20 октября.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.
Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.
В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.
