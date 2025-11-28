Единицы знают главный секрет стиралки: одна скрытая опция переворачивает всё

У каждой машинки существует предельная масса загрузки, и превышать её крайне опасно.

Названо предупреждение для стиралок

Стиральную машину нельзя заполнять вещами "до отказа"

У каждой машины существует предельная масса загрузки

Специалисты по бытовой безопасности выступили с настойчивым предупреждением: есть одна ошибка при стирке, которую категорически нельзя допускать.

Если игнорировать этот совет, можно не только вывести технику из строя, но и спровоцировать возгорание, пишет Express.

Эксперты подчёркивают: стиральную машину нельзя заполнять вещами "до отказа". Крупные и тяжёлые изделия — такие как одеяла или плотные покрывала — лучше отдавать в химчистку, поскольку они создают критическую нагрузку на механизм. У каждой машины существует предельная масса загрузки, и превышать её крайне опасно.

Специалисты рекомендуют заполнять барабан максимум на 75%. Это легко проверить: если вы можете просунуть внутрь ладонь и при этом остаётся немного свободного пространства, загрузка в норме. Такое простое правило помогает избежать лишнего давления на двигатель и подшипники.

Почему перегрузка опасна

Стиральная машина, работающая на пределе возможностей, может сильно нагревать двигатель. Это приводит к поломкам электроники, а в редких ситуациях — даже к пожарной опасности. Защитные системы техники рассчитаны на стандартные нагрузки, а при перегрузке они могут попросту не сработать.

Последствия чрезмерной загрузки

бельё остаётся грязным, плохо прополощенным и частично влажным;

детали машины изнашиваются значительно быстрее;

повышается риск протечек и повреждения пола;

внутри техники создаются условия для появления плесени и неприятного запаха.

Как понять, что стиралка перегружена

Есть несколько тревожных сигналов:

во время стирки техника громко стучит или бьётся;

вещи после цикла остаются мыльными или плохо отжатыми;

машина неожиданно останавливается и выдаёт ошибки;

агрегат начинает сильно вибрировать или "прыгать";

возле основания появляется вода.

Чистка стиралки: советы экспертов

Со временем в барабане и резиновых манжетах стиральной машины оседают остатки порошка, мыла, волосы и другие загрязнения — именно они становятся источником неприятного запаха. Чтобы не допустить этого, специалисты советуют после каждой стирки оставлять дверцу приоткрытой. Благодаря этому внутрь поступает воздух, снижается влажность и предотвращается появление плесени и грибка, которые и вызывают затхлый аромат.

