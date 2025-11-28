Укр
Единицы знают главный секрет стиралки: одна скрытая опция переворачивает всё

Алексей Тесля
28 ноября 2025, 20:56
У каждой машинки существует предельная масса загрузки, и превышать её крайне опасно.
Названо предупреждение для стиралок / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Стиральную машину нельзя заполнять вещами "до отказа"
  • У каждой машины существует предельная масса загрузки

Специалисты по бытовой безопасности выступили с настойчивым предупреждением: есть одна ошибка при стирке, которую категорически нельзя допускать.

Если игнорировать этот совет, можно не только вывести технику из строя, но и спровоцировать возгорание, пишет Express.

видео дня

Эксперты подчёркивают: стиральную машину нельзя заполнять вещами "до отказа". Крупные и тяжёлые изделия — такие как одеяла или плотные покрывала — лучше отдавать в химчистку, поскольку они создают критическую нагрузку на механизм. У каждой машины существует предельная масса загрузки, и превышать её крайне опасно.

Специалисты рекомендуют заполнять барабан максимум на 75%. Это легко проверить: если вы можете просунуть внутрь ладонь и при этом остаётся немного свободного пространства, загрузка в норме. Такое простое правило помогает избежать лишнего давления на двигатель и подшипники.

Почему перегрузка опасна

Стиральная машина, работающая на пределе возможностей, может сильно нагревать двигатель. Это приводит к поломкам электроники, а в редких ситуациях — даже к пожарной опасности. Защитные системы техники рассчитаны на стандартные нагрузки, а при перегрузке они могут попросту не сработать.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
/ Главред

Последствия чрезмерной загрузки

  • бельё остаётся грязным, плохо прополощенным и частично влажным;
  • детали машины изнашиваются значительно быстрее;
  • повышается риск протечек и повреждения пола;
  • внутри техники создаются условия для появления плесени и неприятного запаха.

Как понять, что стиралка перегружена

Есть несколько тревожных сигналов:

  • во время стирки техника громко стучит или бьётся;
  • вещи после цикла остаются мыльными или плохо отжатыми;
  • машина неожиданно останавливается и выдаёт ошибки;
  • агрегат начинает сильно вибрировать или "прыгать";
  • возле основания появляется вода.

Чистка стиралки: советы экспертов

Со временем в барабане и резиновых манжетах стиральной машины оседают остатки порошка, мыла, волосы и другие загрязнения — именно они становятся источником неприятного запаха. Чтобы не допустить этого, специалисты советуют после каждой стирки оставлять дверцу приоткрытой. Благодаря этому внутрь поступает воздух, снижается влажность и предотвращается появление плесени и грибка, которые и вызывают затхлый аромат.

Смотрите видео - чистка стиралки:

В ролике зрителям объясняют, как всего за три минуты разобраться во всех этапах тщательной очистки стиральной машины от плесени.

Пошаговая инструкция содержит простые и результативные приёмы, которые позволяют быстро и эффективно избавиться от загрязнений.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стиральная машинка
