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Магнитная буря G2 охватила Землю: когда закончится затяжной шторм

Анна Косик
13 октября 2026, 09:36
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Исследователи предупредили людей, чувствительных к погодным условиям, о возможном ухудшении самочувствия.
Магнитная буря G2 охватила Землю: когда закончится затяжной шторм
Прогноз магнитных бурь на 13–15 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будут магнитные бури в ближайшие дни
  • Когда геомагнитная активность стабилизируется

Последние две недели магнитные бури красного уровня атакуют Землю почти непрерывно. Но данные Британской геологической службы свидетельствуют о том, что этот период геомагнитной активности скоро закончится.

Еще 13–14 октября ожидаются магнитные бури уровня G2. Но к 15 октября ситуация стабилизируется. Правда, пока неизвестно, надолго ли.

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Магнитная буря G2 охватила Землю: когда закончится затяжной шторм
Магнитные бури 13–14 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня, 13 октября, К-индекс 5 соответствует магнитной буре красного уровня. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на красном уровне. Солнечная вспышка С1 соответствует желтому уровню.

Завтра, 14 октября, ситуация улучшится, ведь К-индекс снизится до 4, то есть до желтого уровня. Предположительно, полная стабилизация геомагнитной активности произойдет 15 октября, когда показатель 3,3 будет соответствовать зеленому уровню.

Магнитная буря G2 охватила Землю: когда закончится затяжной шторм
Геомагнитная активность 13–15 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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