"Семья чудом осталась в живых": дрон РФ уничтожил дом львовского врача

Во Львовском районе пострадали несколько домов, повреждена инфраструктура.

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Люди остались без домов из-за вражеской атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

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Россия атаковала Львовскую область реактивными дронами

В Мурованом загорелись жилые дома

В ночь на 13 октября страна-агрессор Россия атаковала Львовскую область двумя реактивными беспилотниками. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По данным Оперативного командования "Запад", оба дрона удалось сбить. Один - над Львовом без последствий, другой - над селом Мурованое Львовского района.

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Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"В Мурованом из-за падения вражеского беспилотника и вызванного этим пожара значительные разрушения понесли два жилых дома. Еще семь получили повреждения различной степени. Повреждена также инфраструктура. Сгорели три автомобиля. Еще два повреждены. Самое главное: люди не пострадали", - подчеркнул Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый также прокомментировал вражескую атаку на Львовскую область. По его словам, реактивные дроны РФ наносили удары по селам и частным домам. Один из беспилотников уничтожил дом врача из Первого ТМО Юрия Маголы.

"Его семья чудом осталась в живых, но лишилась дома... Это уже вторая атака реактивных дронов на Львов. Киев, Харьков, Запорожье и другие города ежедневно переживают гораздо более масштабные атаки, но каждый разрушенный дом означает, что для кого-то разрушен целый мир. И в очередной раз напоминает всем нам, что безопасных мест в Украине нет", - добавил Садовый.

Чем опасны реактивные дроны РФ – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия существенно нарастила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" создало для украинского ПВО новый вызов.

Даже появление серийного производства реактивных дронов-перехватчиков не решит проблему мгновенно. По его оценке, если РФ способна запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц, то за соотношение перехвата хотя бы один к трем Украине понадобится около 10 тысяч перехватчиков.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.

За несколько часов до этого Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. Попадание зафиксировано на уровне 12–16 этажей.

Ранее, 12 октября, российские оккупационные войска атаковали Винницу реактивным дроном. Вражеский беспилотник попал в кондитерскую фабрику Roshen.

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О персоне: Максим Козицкий Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, глава Львовской областной администрации с 5 февраля 2020 года. Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах в Львовский областной совет, пишет Википедия.

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