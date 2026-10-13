"Семья чудом осталась в живых": дрон РФ уничтожил дом львовского врача

Главное:
- Россия атаковала Львовскую область реактивными дронами
- В Мурованом загорелись жилые дома
В ночь на 13 октября страна-агрессор Россия атаковала Львовскую область двумя реактивными беспилотниками. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По данным Оперативного командования "Запад", оба дрона удалось сбить. Один - над Львовом без последствий, другой - над селом Мурованое Львовского района.
"В Мурованом из-за падения вражеского беспилотника и вызванного этим пожара значительные разрушения понесли два жилых дома. Еще семь получили повреждения различной степени. Повреждена также инфраструктура. Сгорели три автомобиля. Еще два повреждены. Самое главное: люди не пострадали", - подчеркнул Козицкий.
Мэр Львова Андрей Садовый также прокомментировал вражескую атаку на Львовскую область. По его словам, реактивные дроны РФ наносили удары по селам и частным домам. Один из беспилотников уничтожил дом врача из Первого ТМО Юрия Маголы.
"Его семья чудом осталась в живых, но лишилась дома... Это уже вторая атака реактивных дронов на Львов. Киев, Харьков, Запорожье и другие города ежедневно переживают гораздо более масштабные атаки, но каждый разрушенный дом означает, что для кого-то разрушен целый мир. И в очередной раз напоминает всем нам, что безопасных мест в Украине нет", - добавил Садовый.
Чем опасны реактивные дроны РФ – мнение эксперта
Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия существенно нарастила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" создало для украинского ПВО новый вызов.
Даже появление серийного производства реактивных дронов-перехватчиков не решит проблему мгновенно. По его оценке, если РФ способна запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц, то за соотношение перехвата хотя бы один к трем Украине понадобится около 10 тысяч перехватчиков.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.
За несколько часов до этого Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. Попадание зафиксировано на уровне 12–16 этажей.
Ранее, 12 октября, российские оккупационные войска атаковали Винницу реактивным дроном. Вражеский беспилотник попал в кондитерскую фабрику Roshen.
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О персоне: Максим Козицкий
Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, глава Львовской областной администрации с 5 февраля 2020 года.
Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах в Львовский областной совет, пишет Википедия.
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