Зачем 18 апреля открывали все окна в доме: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 18 апреля и какие существуют приметы. Все важные запреты дня.

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Что нельзя делать 18 апреля / УНИАН

18 апреля церковь почитает день Федула Ветреника. Праздник получил название в память о мучениках — диаконе Агафоподе и чтеце Феодуле. Это второй день Светлой седмицы.

В этот день нужно было открывать окна в доме. Верили, что Ветер выдует все ссоры и беды.

Также стоит в этот день вымыть все окна, если перед Пасхой не успели протереть. Верили, что лучи солнца очистят дом от негатива.

видео дня

Принято было 19 апреля стирать полотенца. Высушенные ветром, они дадут хозяину здоровья.

Что нельзя делать 18 апреля

Нельзя 18 апреля выбрасывать что-либо через окно. Можно ждать неприятности. Нельзя выпускать кошку из дома. Можно ждать неприятных вестей. Нельзя 18 апреля идти против ветра. Федул может надуть неприятностей. Нельзя в этот день ругаться, ссорится, вспоминать старые обиды. Только неприязнь взаимная возрастет и проблем прибавится. Не следует на Федула подбирать случайные находки.

Приметы на 18 апреля

Если днем тепло, а к ночи холодает, то погода будет теплой долгое время.

Если сильный дождь в этот день, то к грибному лету и хорошему урожаю.

Если из березы течет много сока, то лето окажется дождливым.

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