В Украине предложили закрыть въезд в страну для отдельных категорий россиян

26 ноября 2018, 07:49

Госпогранслужба намерена перейти на усиленный режим охраны и обороны границы.

Граница Украина Россия
/ УНИАН

Из-за возможного введения военного положения Украина может запретить въезд в страну для некоторых категорий россиян.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы (ГПС) Петр Цигикал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает УНИАН

"Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет. Предлагаю для определенных категорий граждан РФ ограничить въезд на территорию Украины", - сказал Цигикал, не уточнив, кого затронут ограничительные меры.

ГПС намерена перейти на усиленный режим охраны и обороны границы.

В ночь на 26 ноября СНБО и президент Украины Петр Порошенко одобрили введение в стране военного положения в связи со столкновением украинских и российских кораблей у берегов аннексированного Крыма.

25 ноября, погранслужба России применила оружие против трех украинских кораблей - двух бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. Украинские суда были задержаны, шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

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Россия Украина военное положение ГПСУ Петр Цигикал
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