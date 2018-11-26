Порошенко выступил с обращением к ветеранам АТО

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Из-за возможного введения военного положения президент Украины Петр Порошенко обратился к ветеранам АТО с просьбой "быть начеку".

Об этом президент заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает ТСН.

"Решение (о введении военного положения. - Прим.) не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. И я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку", - сказал он.

В ночь на 26 ноября СНБО и президент Украины Петр Порошенко одобрили введение в стране военного положения в связи со столкновением украинских и российских кораблей у берегов аннексированного Крыма.

25 ноября, погранслужба России применила оружие против трех украинских кораблей - двух бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. Украинские суда были задержаны, шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране из-за сложившейся ситуации.

Движение гражданских судов в Керченском проливе, приостановленное Россией в воскресенье, 25 ноября, возобновлено.