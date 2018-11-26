От Трампа потребовали наказать Путина за агрессию против Украины в Азовском море

Флаги РФ и США / Reuters

На предстоящем саммите G20 президент США Дональд Трамп должен призвать своего российского коллегу Владимира Путина к ответу из-за агрессии РФ против Украины в Азовском море.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессового кокуса Брайан Фицпатрик.

"Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу судоходства через Керченский пролив, чтобы украинские суда могли свободно пользоваться украинскими портами", - говорится в тексте заявления конгрессмена.

Фицпатрик, отметил, что оккупация Крыма Россией, как и попытки дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе "угрожают интересам США".

В ночь на 26 ноября СНБО и президент Украины Петр Порошенко одобрили введение в стране военного положения в связи со столкновением украинских и российских кораблей у берегов аннексированного Крыма.

25 ноября, погранслужба России применила оружие против трех украинских кораблей - двух бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. Украинские суда были задержаны, шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Движение гражданских судов в Керченском проливе, приостановленное Россией в воскресенье, 25 ноября, возобновлено.