Курс валют на 11 июля: доллар и евро опрокинули гривну

Гривна уступила перед долларом 22 копейки / 1fin.biz

На четверг, 11 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна уступила перед долларом 22 копейки и 27 копеек перед евро.

Курс валют от Нацбанка

На четверг, 11 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 долларов США - 2570.0474 (10 июля – 2548.9178).

100 евро – 2883.5932 (10 июля – 2856.0624).

Курс валют на межбанке

В среду, 10 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,91 грн/долл., что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По словам дилера коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 29,08/29,12 грн/евро, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.Национальный банк на четверг, 11 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,70 грн/долл., к евро – на уровне 28,84 грн/евро., сообщает УНИАН.

Читайте также"Доллар нырнул": эксперт рассказал, как Нацбанк "ослабил хватку" на межбанкеКурс валют на наличном рынке

В четверг, 11 июня, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 26,03 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,74 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,42 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 28,73 грн/евро, передает finance.ua.

Курс валют на "черном" рынке

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают за 26,00 грн/доллар, а средний курс при продаже американской валюты составляет 26,08 грн/доллар, передает minfin.com.ua.

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.