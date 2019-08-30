Пик подорожания: эксперты предупредили о новом скачке цен

30 августа 2019, 06:45

Осенью ожидается подорожание мясной и молочной продукции.

продукты, подорожание
Осенью ожидается подорожание мясной и молочной продукции / fakty.ictv.ua

Наблюдения за ценовой динамикой за последние десять лет указывают на то, что в Украине пиковые цены на свинину наблюдаются именно на грани летнего и осеннего сезонов, заявила руководитель аналитического отдела Ассоциации Свиноводы Украины Александра Бондарская.

"При этом чаще максимальной отметки закупочные цены на свинину в живом весе достигали именно в сентябре, после чего начинался их постепенный сезонный спад. Впрочем, нынешние колебания стоимости свинины в живом весе имеют значительно большую амплитуду, что практически не дает возможности операторам рынка спрогнозировать дальнейшие изменения более или менее точно.

В зависимости от сценария развития событий цена на свинину в живом весе в Украине может как подняться до 50 грн за килограмм, так и опуститься ниже 45 грн за кило. От этого во многом будут зависеть и цены на свинину на полках супермаркетов. В частности, в первом случае розничные цены на свинину будут сопоставимы с уровнем на начало мая, во втором — вернутся к отметкам середины июля", — отметила эксперт в комментрии Фактам.

Читайте такжеЦены взлетят: украинцев предупредили о резком подорожанииВ свою очередь генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подчеркнул, что за год молочные продукты в супермаркетах подорожали на 16%.

"Так, нежирный кефир (0%) в емкости 900 мл за год подорожал на 12%. В июле 2019 он стоил 24,9 грн, а в июле прошлого года — 22,2 грн. Классический йогурт 1,5%, 580 мл, подорожал на 13%. В этом году он стоит 31,6 грн, а в 2018-м был по 27,9 грн. Твердый голландский сыр жирностью 45% и весом 285 гр, за год добавил в цене 16%. Сейчас он стоит — 71,9 грн, а год назад — 62,1 грн. Сливки жирностью 10% подорожали на 18%. За 200 мл в 2019 году мы платим 16,3 грн, а 2018 отдавали 13,8 грн. Стоимость маргарина жирностью 70% выросла на 22%. В июле этого года он обходился в 14,4 грн за 200 гр, а в июле 2018-го — 11,8 грн. Плавленый сливочный сыр жирностью 55% за год стал дороже на 25%. В июле 2019 сырок весом 90 гр стоил 15,4 грн, а в июле 2018-го — 12,3 грн.", - рассказал он.

Вместе с тем председатель Союза украинского селянства Иван Томич спрогнозировал, что осенью ожидается подорожание мясной и молочной продукции.

"Пик подорожания ожидается во второй половине декабря 2019 года. В частности, на 15−20% подорожает мясо. Свинина начнет расти в цене перед новым годом. Ее стоимость в конце декабря может увеличиться на 20%. Молоко также подорожает приблизительно на 15−20%.

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Также осенью продолжит дорожать хлебобулочная продукция. Хлеб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года подорожает на 20−23%", — считает Томич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что осенью наиболее ударит по кошельку украинцев стоимость картофеля.

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