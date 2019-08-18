"Будет дорожать": эксперт объяснил неотвратимость нового скачка цен на продукты

Эксперт объяснил неотвратимость нового скачка цен / fakty.ictv.ua

В Украине будет наблюдаться рост цен на молочную продукцию, заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В летние месяцы цена на нее стабилизировалась, так как спрос значительно снизился. В сентябре цена на молочную продукцию снова пойдет вверх. Люди начнут возвращаться к молочным продуктам, так как риски отравлений будут меньше. Соответственно, в первый месяц осени молоко и сметана подорожают на 20—30 копеек. Стоимость сливочного масла зависит не от внутренних факторов, а от экспорта. Если возможность экспортировать в другие страны будет более широкой, чем на сегодняшний день, масло может подорожать на две-три гривны за килограмм", - написал он в Facebook.

По его словам, также традиционно подорожают и куриные яйца.

"Сейчас их продают дешевле себестоимости, но так долго продолжаться не может. Если осенью цена на яйца не вырастет, то нам потом придется переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в сентябре-октябре", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт рассказал о новом подорожании продуктов.