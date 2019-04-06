Цены подскочили на 40%: эксперт рассказал о новом подорожании продуктов

Эксперт рассказал о новом росте цен / izvestia.ru

По данным генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с февраля 2018 года по февраль 2019 года компоненты салата винегрет подорожали на 40%.

Он отметил, что салат прибавил в цене с 11,1 гривен до 15,5 гривен, причем наибольшее подорожание коснулось лука - цена на него выросла в 3,3 раза.

Он рассчитал стоимость производился для составляющих салата на трех человек: 250 граммов картофеля, 150 граммов свеклы, 130 граммов моркови, 120 граммов соленых огурцов, 100 граммов лука, 50 мл растительного масла.

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Стоимость ингредиентов за год поменялась следующим образом:1. Картофель, 250 граммов: в феврале 2018 года 1,7 гривен, в феврале 2019 года - 2,5 гривен, подорожание составило 47%;

2. Свекла, 150 граммов: с 1,2 гривен до 1,9 гривен, подорожание на 58%;

3. Морковь, 130 граммов: с 1 гривны до 1,5 гривен, подорожание на 50%;

4. Соленые огурцы, 120 граммов: с 4,9 гривен до 5,8 гривен, подорожание на 18%;

5. Лук, 100 граммов: с 0,6 гривен до 2 гривен, подорожание в 3,3 раза;

6. Масло подсолнечное, 50 мл: с 1,7 гривен до 1,8 гривен, подорожание на 5%, привел расчеты Дорошенко в своем Facebook.

Напомним, ранее Дорошенко назвал причины очередного подорожания продуктов.