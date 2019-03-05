Новый скачок цен: названы причины очередного подорожания продуктов

В Украине стоит ожидать дальнейшего роста цен на хлеб

В ближайшее время в Украине стоит ожидать дальнейшего роста цен на хлеб, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Сейчас наш хлеб стоит значительно дороже, чем в Польше или Литве. Я говорю о разнице до 30%, мы постоянно сравниваем это", — подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

В то же время он подчеркнул, что повышение не будет катастрофическим, а в ближайшее время увеличение цен будет на несколько процентов.

Как пояснил директор компании Агро-Центр Дмитрий Соломчук, в ближайшее время "людей сейчас насытят гривной, они пойдут ее тратить в магазины".

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"Соответственно, предприниматели попробуют воспользоваться ситуацией. Ведь логично, пенсионеры пойдут себе покупать не джинсы, а хлеб или другие продукты. Еще один пункт в пользу подорожания — увеличение тарифа на электроэнергию. С марта вырос на треть. Логично, производители будут вынуждены увеличить цену продукции", — говорит эксперт.

Кроме того, эксперты также прокомментировали вероятность повышения цен на молочную и мясную продукцию.

"Цена на молоко повысится незначительно: 0,5-0,7% или останется на одном месте. Сейчас сборы молока должны увеличиться, поэтому ситуация будет стабильной. А мясо будет расти, понемножку, но все же. От этого мы никуда не уйдем", — добавил Дорошенко.

Напомним, ранее стало известно о том, что за пять лет сало в Украине подорожало в пять раз.