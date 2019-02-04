За пять лет сало в Украине подорожало в пять раз

Сало / landlord.ua

С 2014-го по 2019 год сало в Украине подорожало в пять раз - с 25-30 грн до 120-150 грн за килограмм.

Об этом заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич на пресс-конференции "Тотальное подорожание: как изменится стоимость продуктовой корзины к весне?", передает Голос.ua.

"За последние пять лет в Украине наблюдался беспрецедентный рост стоимости сала, ни одного такого продукта у нас не было, чтобы давал такую значительную прибавку. Так, цена сала за пять лет выросла в пять раз - с 25-30 гривен до 120-150 гривен за килограмм", - сказал Томич.

Ранее сообщалось, что студенты аграрного университета в Сумах синтезировали искусственное сало из растительного масла и желатина.

"Наше сало - здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", - рассказал доцент кафедры питания Дмитрий Бидюк, руководившего разработкой.