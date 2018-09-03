Эксперты рассказали о резком подорожании бутерброда с салом в Украине

За последний год бутерброд с салом в Украине подорожал на 42 процента.

Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

После того, как в Виннице прошел фестиваль сала хлеба и колбасы, эксперты решили подсчитать, на сколько подорожал бутерброд с салом на основе черного хлеба.

Выяснилось, что два 40-граммовых куска сала и ржаного хлеба за год подорожали на 1 гривну (42 процента).

"На сегодня самый дорогой украинской бургер в Киеве - 5,1грн, а самый дешевый в Тернопольской области - 2,4грн. То есть разница составляет более чем в два раза", - отметил Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине могут подскочить сразу на 13 процентов.