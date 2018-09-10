Эксперт назвал причины серьезного подорожания сала в Украине

10 сентября 2018, 07:20

Зимой в нашей стране сало может подешеветь, считают агроэксперты.

Эксперт отметил, что в Украине сало серьезно подорожало по нескольким причинам
В Украине сало серьезно подорожало по нескольким причинам, отметил эксперт / landlord.ua

Эксперт Андрей Панкратов сообщил, что в Украине сало серьезно подорожало по нескольким причинам, в частности, из-за того, что в стране мало свиней, а также поскольку промышленные гиганты и крестьяне стали отдавать предпочтение мясным породам.

Начиная с сентября 2017 года свиней косила африканская чума, только летом 2018-го началось постепенное восстановление поголовья, рассказал аналитик ТСН.

"Оно сейчас является самым низким за всю историю независимости Украины. Это действительно фактор, который способствует повышению цен", — отметил собеседник. 

По его словам, пока сил у промышленных гигантов не хватает, чтобы заполнить украинские рынки продукцией. Почти то же самое происходит и в частном секторе.

Читайте такжеВодку сравняли с салом: зачем Кабмин замахнулся на святое"Импорт сала он был и был больше, чем импорт свинины. Украина импортирует достаточно много сала, и в этом году импорт сала составил более чем 200 тысяч тонн и это почти рекорд. По сути, это остатки от производства свинины, жир", — заявил Панкратов.

Эксперт подчеркнул, что из-за границы привозят совсем не сало, а скорее промышленные отходы, которые стоят на самом деле очень дешево. Такой сальный продукт, как правило, идет на производство колбас.

Агроэксперты полагают, что сейчас производители держат высокие цены на сало еще и из-за сезонного фактора, а зимой, когда предложение этого продукта увеличится, цены могут поползти вниз. 

Ранее директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил, что в Украине за 2018 год бутерброд с салом подорожал на 42%. Экспер добавил, что сейчас самый дорогой украинский бургер — в Киеве.

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Украина цена сало
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