Эксперт назвал причины серьезного подорожания сала в Украине

В Украине сало серьезно подорожало по нескольким причинам, отметил эксперт / landlord.ua

Эксперт Андрей Панкратов сообщил, что в Украине сало серьезно подорожало по нескольким причинам, в частности, из-за того, что в стране мало свиней, а также поскольку промышленные гиганты и крестьяне стали отдавать предпочтение мясным породам.

Начиная с сентября 2017 года свиней косила африканская чума, только летом 2018-го началось постепенное восстановление поголовья, рассказал аналитик ТСН.

"Оно сейчас является самым низким за всю историю независимости Украины. Это действительно фактор, который способствует повышению цен", — отметил собеседник.

По его словам, пока сил у промышленных гигантов не хватает, чтобы заполнить украинские рынки продукцией. Почти то же самое происходит и в частном секторе.

Читайте такжеВодку сравняли с салом: зачем Кабмин замахнулся на святое"Импорт сала он был и был больше, чем импорт свинины. Украина импортирует достаточно много сала, и в этом году импорт сала составил более чем 200 тысяч тонн и это почти рекорд. По сути, это остатки от производства свинины, жир", — заявил Панкратов.

Эксперт подчеркнул, что из-за границы привозят совсем не сало, а скорее промышленные отходы, которые стоят на самом деле очень дешево. Такой сальный продукт, как правило, идет на производство колбас.

Агроэксперты полагают, что сейчас производители держат высокие цены на сало еще и из-за сезонного фактора, а зимой, когда предложение этого продукта увеличится, цены могут поползти вниз.

Ранее директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил, что в Украине за 2018 год бутерброд с салом подорожал на 42%. Экспер добавил, что сейчас самый дорогой украинский бургер — в Киеве.