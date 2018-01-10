В Украине подорожали сало и "борщевой набор"

10 января 2018, 04:05

За новогодние праздники почти на 25-30% взлетели цены на белокочанную капусту. 

В Украине за 2017 год овощи из "борщевого набора" подорожали на 37%, а сало — на 67%.

Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Самопоміч" Алексей Дорошенко в своем Facebook.

В овощную корзину вошли: картофель, капуста, морковь, свекла и лук, купленные по одному килограмму.

 "За 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", — написал он.

По его словам, абсолютным лидером роста среди продуктов стала свекла (рост цен составил 73%).

"За год овощи прибавили в стоимости от 17% до 73%: свекла — 73%, морковь — 60%, лук — 23%, капуста — 18%, картофель — 17%. За прошлый год свекла добавил 2,8грн., Морковь — 2,5грн., Лук — 1 грн., картофель — 90 копеек, а капуста — 70 копеек.

На начало января килограмм свеклы и моркови можно купить в среднем за 6,5грн., Лука — по 5,4грн., капусты — 4,5грн., картофеля — по 6,1грн. Если оценить стоимость овощного корзины, то по состоянию на 1 января 2018 его стоимость составляла 29грн", — рассказал депутат.

По данным "Инфо-Шувар", за праздники взлетели цены на белокочанную капусту почти на 25-30%.

По состоянию на 9 января на оптовых площадках капуста, которую операторы рынков закупали еще до праздников, предлагается по цене 2,2 – 2,5 грн/кг. Примерно по таким же ценам с начала текущей недели предлагают капусту и фермерские хозяйства.

Розничные сети с учетом доставки декларируют закупочные цены на капусту на уровне 3,4 – 3,8 грн/кг. Для сравнения, в последнюю неделю декабря капуста на оптовых рынках стоила 1,8 – 2 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2017 год стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек возросла почти вдвое.

 

 

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Украина подорожание сало борщевой набор овощи
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