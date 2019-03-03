Новый рост цен: эксперт рассказал об очередном подорожании продуктов

3 марта 2019, 03:00

За год блины подорожали на 7%, или на 4,8 грн.

продукты, подорожание
В Украине снова дорожают продукты / fakty.ictv.ua

В Украине накануне Масленицы традиционное блюдо блины за год подорожало на 7%.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, за основу подсчетов взят стандартный рецепт блинов:

литр молока;яйца - 4 шт;сливочное масло - 100 г;мука - 500 г;сахар - 50 г;соль - 5 г;сметана - 200 г.

По его информации, эти ингредиенты возросли в цене с января 2018 по январь 2019 года:

молоко - 1 литр. В январе 2018 в среднем в Украине литр молока можно было приобрести за 22 грн, а в начале 2019- по 23,9 грн. Рост состоялся на 9%;

мука пшеничная - 500 г. В начале 2018 за полкило платили 4,8 грн, а за год - 5,7 грн. Цена выросла на 18%;

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сметана - 200 г. В января 2018 года - 10,2 грн, в начале этого года - 11,5 грн. Стоимость поднялась на 13%;

масло сливочное - 100 г. 2018 - 17,9 грн, 2019 - 19,9 грн. Стоимость выросла на 11%;

яйца куриные - 4 шт. В январе прошлого года они обходились в 11,1 грн, а в 2019 - 9,9 грн. Подешевели на 11%;

сахар - 50 г. В 2018 - 0,8 грн, в 2019 - 0,7 грн. Цена уменьшилась на 12%.

"То есть за год блины подорожали на 7%, или на 4,8 грн. В прошлом году их цена была 66,8 грн, а в этом уже - 71,6 грн. Блины являются одним из немногих блюд в нашей стране, доступность которых за прошедший год не уменьшилась для всех категорий населения, включая пенсионеров", - добавил Дорошенко в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о том, что за пять лет сало в Украине подорожало в пять раз.

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масленица подорожание продукты цены рост цен Алексей Дорошенко
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