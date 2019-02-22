Резерв исчерпан: названы наиболее подорожавшие продукты за год

Названы наиболее подорожавшие продукты / fakty.ictv.ua

В Украине из продовольственных продуктов за год больше всего выросли цены на овощи — индекс 127,8%, а из них особенно на "борщовый набор".

"Индексы цен по картофелю — 131,9%, капусте — 205,4, луку — аж 308,4, свекле — 174,9 и моркови — 179,3%. Объясняется такой рост, даже Нацбанком, якобы существенным снижением их урожая в прошлом году. Но это не так. Больше всего (на 15%) сократился урожай лука, а капусты — всего на 4%, свеклы — на 2%. Урожай картофеля был даже чуть больше, чем в 2017-м (на 1,3%), а моркови — на 0,4%. А вот по яблокам он вырос на 35% (с 1076 тыс. т в 2017-м до 1457 тыс. т в 2018 г.)", — говорится в материале на zn.ua.

В материале отмечается, что на фоне роста цен на большинство продуктов они снизились в среднем по Украине за год (декабрь 2018 г. к декабрю 2017 г.) на гречневую крупу более чем на четверть — с 22,54 до 16,33 грн/кг.

Автор пишет, что такая ситуация сохраниться недолго, так как посевные площади под гречку в Украине сократились, валовой сбор уменьшится, а цены вырастут.

"Цены на яблоки снизились без малого вдвое — с 16,76 до 9,21 грн за килограмм. И невиданное дело — многие сорта яблок стали сейчас дешевле картофеля! На 9% за год снизились средние цены и на яйца — с 27,00 до 24,56 грн за десяток. Но по ним "резервы" снижения, видимо, исчерпаны. Оно закончилось в июне (20,11 грн за десяток), а с июля цены повысились на 22%", - подчеркивается в статье.

Напомним, ранее стало известно о том, что за пять лет сало в Украине подорожало в пять раз.