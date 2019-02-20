"Борщевая инфляция": эксперт рассказал о новом подорожании продуктов

Эксперт рассказал о новом подорожании продуктов / zarplata.alexyanovsky.com

По данным директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, за минувший год "борщевой набор" в Украине подорожал на 16%, или на 14,9 грн.

Эксперт отметил, что в январе 2018 года борщ с мясом стоил 89,9 грн. В январе 2019-го – 104,8 грн.

Он подчеркнул, что в целом "борщевая инфляция" превысила официальную в семь раз, а основной причиной стало существенное подорожание овощей, поэтому приготовление борща без мяса подорожало не на 16%, а сразу на 70%.

Так, в январе-2018, согласно данным Госстата, 500 г картофеля продавали по 3,2 грн, сейчас – 4,7 грн. Свекла в 2018-м стоила 3,5 грн за 500 г, в 2019-м – 6,2 грн.

"Капуста подорожала с 1,5 грн за 300 граммов в 2018-м до 3,4 грн сейчас. На 78% выросла стоимость моркови. 200 граммов в январе 2018-го продавали за 1,4 грн , в январе 2019 года – 2,5 грн. Лук 200 граммов в 2018-м стоил 1,1 грн, сейчас – 3,7 грн. Правда, с 3 до 2,8 грн за 50 граммов подешевел чеснок", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что для подсчетов использовался борщ по рецепту, согласно которому на приготовление идет 600 г свинины, по 500 г картофеля и свеклы, 300 г капусты, по 200 г моркови и лука, лавровый лист, соль, черный перец, сметана, чеснок. Это объема, как уверяет Дорошенко, хватает на 10 больших тарелок.

Напомним, ранее стало известно о том, что за пять лет сало в Украине подорожало в пять раз.