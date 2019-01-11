Новый скачок цен: эксперт назвал товары из "группы риска", которые ждет подорожание

Украинцев ждет новое подорожание / fakty.ictv.ua

В связи с ухудшением погодных условий в Украине стоит ожидать "ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов", заявил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, подобная картина уже наблюдалась в прошлом году, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом.

"Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки. Так, картошка в конце декабря стоила в Киеве от 7-8 грн за килограмм. Сейчас килограмм уже стартует от 10 грн, а иногда доходит до 20 грн. И хотя прогнозы Ассоциации поставщиков торговых сетей предусматривали рост ее стоимости, но этот скачок больше связан с тем, что часть людей и хозяйств не хочет продавать ее, чтобы не испортить, а другие не могут вовремя довезти из-за сложных погодных условий, особенно в сельской местности", - написал Дорошенко в Facebook.

Он также назвал ряд товаров из "группы риска", цена на которые может сильно вырасти уже на выходных.

"В частности, картошка, морковь, свекла, все виды капусты и лука, украинские помидоры, зелень - петрушка, укроп, шпинат, все салаты, а также грибы, яблоки и груши", - прогнозирует эксперт.

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Дорошенко также уточнил, что в первую очередь дефицит может возникнуть на рынках, но может "зацепить" и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды, а именно в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Он спрогнозировал, что на рынке появится большое количество овощей и фруктов, которые пострадали от низкой температуры или быстро портятся. По словам эксперта, их стоимость будет умеренно невысокой, но соответствовать качеству.

"Также морозы будут влиять и на ценообразование в более значительной перспективе. Затраты на тепло будут закладываться в себестоимость продукции, что будет понемногу повышать стоимость продукции хорошего качества", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее Дорошенко оценил вероятность роста цен на алкоголь в 2019 году.