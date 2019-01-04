"Купим больше водки, вина и пива": эксперт оценил вероятность роста цен на алкоголь в 2019 году

4 января 2019, 12:22

В Украине бутылка водки подорожала на 11%.

алкоголь
В Украине может подорожать алкоголь / Instagram/agent27ru

В 2019 году в Украине будет наблюдаться рост потребления легального алкоголя, заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он предположил, что существенного роста цены на алкогольные напитки не будет, если Министерство экономического развития не примет решение поднять минимальные розничные цены. Стоимость тогда будет расти только из-за увеличения себестоимости продукции темпами ниже, чем общая инфляция.

Ссылаясь на данные Госстата он отметил, что за год бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л подорожали на 11%, тогда как столовые вина украинского производства - на 7%.

В расчете на гривны за год водка подорожала на 9,2 грн за 0,5 л, а пиво - на 1,5 грн за такую же емкость. На начало декабря 2018 бутылка водки 0,5 стоила в среднем по Украине 90,4 грн, а бутылка 0,75 украинского вина - 62,3 грн. Отечественное пиво месяц назад в среднем можно было приобрести за 15,1 грн.

"Ценители самогона знают, что за год стоимость сахара снизилась на 10%, а яблок на 44%. Поступления в государственный бюджет от акцизов на алкоголь перестали увеличиваться последние годы из-за падения официального потребления, за исключением пива и вина, и, соответственно, производства. Это и стало причиной по которой на 2019 не пересматривались ставки акцизного сбора, хотя в плане Правительства было поднятие на 5%", - подчеркнул Дорошенко в Facebook.

Он также сделал расчет между средней зарплатой украинца и стоимостью алкоголя. Оказывается, в августе украинец мог себе позволить купить на среднюю зарплату 111 бутылок водки по 0,5 л, то есть на три бутылки больше чем в начале 2018 года. На конец августа 2018 украинец мог приобрести 151 бутылку отечественного сухого вина 0,75, или на одну бутылку больше чем в январе.

"Вероятно, что и в 2019 покупательная способность нашей минимальной и средней заработной платы измеряемая в алкоголе будет расти из-за того, что его цена будет расти меньшими темпами уровня доходов. То есть купить водки, вина и пива мы сможем больше. Что вернет часть украинцев к употреблению легальных напитков", - отмечает Дорошенко.

Напомним, ранее Дорошенко рассказал о росте цен на продукты питания за год.

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