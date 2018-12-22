В Украине подскочили цены на водку, хлеб и колбасу

22 декабря 2018, 09:35

Цена бутылки водки объемом 0,5 л выросла на 66 копеек, до 90,35 грн.

продукты, подорожание
fakty.ictv.ua

В ноябре в Украине резко подорожали водка, хлеб и колбасы.

По данным Госстата, по сравнению с октябрем хлеб подорожал на 45 копеек, до 10,3 грн за булку (500 граммов).

Колбасы (вареные, первого сорта) подорожали на 1 грн, до 92,2 грн за килограмм.

Также подорожали все виды алкогольных напитков. Например, цена бутылки водки объемом 0,5 л выросла на 66 копеек, до 90,35 грн, бутылка столового вина объемом 0,75 л подорожала на 42 копейки, до 62,3 грн.

Кроме того, подорожало пиво. Стоимость бутылки объемом 0,5 л выросла в на 15 копеек, до 15,1 грн.

Ранее экономист Евгений Олейников спрогнозировал, что повышения цен на продукты в Украине до начала весны ждать не стоит. По его словам, после новогодних праздников магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам.

"В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, какая оборачиваемость, какая рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов", - отметил Олейников.

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Украина хлеб продукты цены колбаса водка цены на продукты
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