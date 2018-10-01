В Украине резко выросла стоимость борща

Борщ / volshebnaya-eda.ru

Стоимость ингредиентов постного борща с начала 2018 года выросла почти на 50 процентов.

Такие подсчеты приводит глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В Украине средняя стоимость борща в июле составила 103,3 гривен за 3,5 литра. Поэтому является актуальным приготовление постного борща, как составляющего здорового питания и тотальной экономии. В августе борщ без мяса стоил в среднем 14,2 грн, тогда как в январе 2018 года - 9,8 грн. За восемь месяцев стоимость этого вкусного блюда выросла на 45 процентов", - написал Дорошенко в Facebook.

По его словам, морковь с начала года подорожала на 130 процентов, капуста - на 69 процентов, лук - на 55 процентов.

Стали дороже и другие продукты, входящие в состав постного борща.

Ранее в ГФС предупредили о росте минимальных цен на алкогольные напитки в Украине вырастут.

Например, минимальная розничная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 12,4 процента - до 89,4 грн.