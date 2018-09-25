Названы новые цены на алкоголь в Украине

25 сентября 2018, 06:37

Минимальная розничная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 12,4 процента - до 89,4 грн.

УНИАН

Минимальные цены на алкогольные напитки в Украине вырастут.

Как сообщил пресс-центр Госфискальной службы, такое постановление разработано, чтобы защитить потребителей "от контрафактной и суррогатной продукции, а также с целью уменьшения объема теневой экономики".

Так, минимальная розничная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 12,4 процента - до 89,4 грн. Оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 19,6 процента.

Вино (0,7 л) подорожает на 13,5 процента - до 42 грн, крепленые вина и вермуты на 8,9 процента - до 49 грн, а шампанское на 12,4 процента - до 89 грн.

Коньяк "три звезды" в рознице подорожает с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды" с 412,85 грн до 455,2 грн.

Оптовую цену на коньяк "пять звезд" в снизят с 495,95 грн до 481,6 грн, а розничную повысят с 692,6 грн до 758,3 грн.

Постановление вступит в силу через десять дней после его опубликования.

Ранее генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко спрогнозировал, что из-за нехватки пшеницы и роста цен на газ цены на хлеб в Украине вырастут до конца этого года в среднем на 10 процентов.

"По нашим прогнозам, максимум на 10 процентов еще может измениться цена на хлеб", - сказал он, отметив, что это около 1,6 грн/кг

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