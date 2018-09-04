Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба до конца года

УНИАН

Из-за нехватки пшеницы и роста цен на газ цены на хлеб в Украине вырастут до конца этого года в среднем на 10 процентов.

Об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко.

"По нашим прогнозам, максимум на 10 процентов еще может измениться цена на хлеб", - сказал он, отметив, что это около 1,6 грн/кг

Одна из основных причин, по словам Васильченко, - нехватка пшеницы 2-го и 3-го класса, которая используется для производства муки.

Он отмечает, что цена муки уже выросла на 4 процента - до 7,4 тыс. грн/тонна.

"Цена на зерно на внутреннем рынке уже выросла на 700 гривен, соответственно изменилась и цена на муку - если ранее она была 7,1 тыс. грн/тонна, то сейчас - 7,4 тыс. грн, а "Аграрный фонд" прогнозирует дальнейшее увеличение до 7,7-7,8 тыс. грн/тонна. Это, конечно, повлияет на рост цен на хлеб", - подчеркнул Васильченко.

Среди причин подорожания он также отметил повышение цены на газ и заработной платы.

Ранее сообщалось, что за последний год бутерброд с салом в Украине подорожал на 42 процента.