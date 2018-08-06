Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть

Ценники на хлебе в магазинах Украины могут измениться

Хлебобулочные изделия могут подорожать в Украине на 30-35% по причине дефицита качественного зерна.

"С пшеницей действительно есть проблемы, мы на следующей неделе берем партию того качества, что есть, и пробуем, насколько из неё можно что-то сделать", - цитирует Liga.net директора Луцкого хлебозавода «Теремно Хлеб» Андрея Тищенко.

Сотрудники сельскохозяйственной отрасли заверяют, что засуха в июне и сильные ливни в июле негативно повлияли на качество зерна. Дожди, помимо прочего, в ряде регионов мешают уборке урожая.

"В некоторых областях дождило целый месяц, больше 30 дней никто не выходил в поле. Это больше, чем период жатвы", - отмечает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

Эксперт отмечает, что в результате дождей уже созревшее зерно отсырело, приобрело склонность к гниению и различным заболеваниям, что неизменно скажется на общем валовом продукте и приведет к росту цены на хлеб.

"Если ранее я давал прогнозы, что хлеб подорожает на протяжении года до следующей жатвы на четверть, то с учетом новых корректив стоит ожидать роста цен на хлеб до следующего урожая на 30-35%", - заявил Томич.

В то же время глава правления "Киевхлеба" Владимир Череда говорит, что цена на зерно и муку растет ежегодно, независимо от урожая.

"Например, в 2016 и 2017 годах в Украине собирали рекордный урожай пшеницы, но спада цен не было. Основная часть зерна идет на экспорт, и цена пшеницы для внутреннего рынка формируется в порту и зависит от курса валют", - говорит он.

По словам Череды, в себестоимости хлеба мука составляет 40%, поэтому говорить о серьезном росте цены пока рано. Урожай полностью не убран и цену на хлебобулочные изделия точнее можно будет прогнозировать в середине августа.

Как ранее сообщалось, в сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине могут подскочить сразу на 13 процентов.