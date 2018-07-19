В Украине подорожал хлеб

За первое полугодие 2018 года хлебная корзина в Украине подорожала на 7-8 процентов.

Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщил Дорошенко, отметив, что в хлебную корзину входит 1 килограмм пшеничного хлеба, 1 килограмм ржаного и 0,5 килограмма батона.

"На конец июня 2018 года хлебная корзина стоила 62 гривны ($ 2,36), тогда как в начале года ее стоимость составляла 57,7 гривен ($ 2,2 доллара)", - пишет Дорошенко со ссылкой на данные Госстата Украины.

По его словам, эти данные занижены: "Только с 1 марта по 1 июля этого года, то есть за четыре месяца, по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей в городах, белый хлеб подорожал на 17 процентов, а черный - на 10 процентов. По данным же инфляционного барометра Минэкономразвития, за первое полугодие белый хлеб добавил 28 процентов, а черный - 20".

Подорожание так называемого социального хлеба в Украине Дорошенко прогнозировал в январе этого года. По его словам, рост минимальной заработной платы на 16 процентов и девальвация гривни в декабре на 3 процента вызвала рост цены социальный хлеб в январе-феврале на 10 процентов.

"Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного будет стоить более 14 грн за килограмм", - прогнозировал Дорошенко.