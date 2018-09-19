Народ уйдет в "наливайки": эксперт предупредил об опасности повышения цен на алкоголь

В Украине повышаются цены на алкоголь / kiev.segodnya.ua

Из-за роста цен на алкоголь в Украине люди будут вынуждены искать дешевую альтернативу, что приведет их в так называемые "наливайки" с сомнительным ассортиментом, заявил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Торговля в "наливайках" идет без уплаты акцизов, без уплаты налогов. Государство получает меньше налогов. Сейчас уже несколько лет подряд мы видим, как сокращается база уплаты налогов. Только пивные компании платят больше, это только производители пива. Все другие производители уменьшают с каждым годом", – считает Дорошенко.

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Он считает, что подорожание алкоголя спровоцирует производство спиртных напитков среди населения – самогона, вин и наливок, пишет "Сегодня".

Напомним, украинцев предупредили о том, что в сентябре цены на спиртное могут вырасти сразу на 13 процентов.

Ранее сообщалось о том, что повышение цен на алкоголь связано с подорожанием минимальной розничной цены на спиртное.