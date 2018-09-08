В Украине повысили цены на алкоголь: что и почем

Подорожает весь ряд кроме пива и слабоалкоголки / Фото: Instagram/agent27ru

5 сентября Кабинет министров Украины в очередной раз повысил цены на алкоголь. Повышение аргументировали подорожанием тары, спирта и других составляющих изготовления алкогольных напитков.

Вырастут розничные и оптовые цены водку, ликеро-водочные напитки, коньяк, виски, ром, джин и вина; пива и слабоалкогольных напитков подорожание, вроде бы, не коснется. Решение вступит в силу через 10 дней после его публикации - 15 сентября.

Насколько вырастут минимальные цены за бутылку алкоголя?

минимальная цена за бутылку водки объемом 0,5 л может вырасти до 89,4 грн ;

объемом 0,5 л может вырасти до ; стоимость бутылки вина объемом 0.7 л составит 42 грн ,

объемом 0.7 л составит , стоимость бутылки шампанского объемом 0.7 л будет колебаться в пределах 89 грн .

объемом 0.7 л будет колебаться в пределах . дороже всего станет коньяк: так, оптовая цена коньяка уровня "три звезды" возрастет за 1 литр 100-процентного спирта до 412,5 грн, розничня – до 641,6 грн, коньяк "четыре звезды", соответственно, до 455,2 грн и до 697,7 грн. А за коньяк в "пять звезд" качества придется выложить минимум 481,6 грн по оптовой цене, а по розничной - 758,3 грн.

Напомним, ранее украинцев предупредили о том, что в сентябре цены на спиртное могут вырасти сразу на 13 процентов.