Покусилась на святое. Супрун усомнилась в пользе ежедневного поедания супов и борщей

Суп / 1000.menu

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун заявила о том, что полный отказ от употребления в пищу супов не будет иметь никаких вредных для здоровья результатов.

"Никакого научного подтверждения, что есть суп нужно каждый день нет. Сбалансированное разнообразное питание и достаточно жидкости в течение дня лишают нас потребности есть суп или борщ", − написала чиновница на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее данным, в странах, жители который практически не употребляют жидкие блюда, уровень гастроэнтерологических заболеваний практически не отличается от украинского.

Однако, Супрун не упустила возможности назвать несколько причин, почему суп/борщ нужно есть хотя бы иногда. Во-первых, это стоит делать ради обеспечения потребности организма в овощах. В одной тарелке супа обычно используется от трех до шести видов зеленых овощей, бобовых, грибов и зелени.

Во-вторых, суп отлично подходит для сохранения питательных веществ. Жиры, которые наличествуют в супе, способствуют лучшему усвоению растительных пигментов (каротиноидов). Это, прежде всего, "про-витамин А", который необходим для здорового зрения, кожи и иммунитета. Кроме того, борщ же крайне полезен своей кислой средой, которая лучше сохраняет витамины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала о лечении остеохондроза, а также советовала, как именно стоит побороть тревожность.