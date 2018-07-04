Супрун посоветовала, как побороть тревожность

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что побороть тревожность, в частности, могут помочь простые физические упражнения, отказ от кофеина, использование техники глубокого дыхания, медитация.

В случае ощущения тревожности дольше шести месяцев необходимо проконсультироваться с врачом, возможно, необходимо специальное лечение, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Плохое настроение, нарушение сна, повышенная чувствительность к шуму или периодическое ускорение дыхания и сердцебиения. Обычно так проявляются симптомы тревожности, которые испытывали многие из нас", — отметила она.

Супрун подчеркнула, что самым мощным оружием для контроля тревожности являются простые физические упражнения. "Выбирайте любую активность, которая вам по душе, например, бег или велопрогулки, и сделайте ее регулярной частью вашей жизни", — подчеркнула Супрун.

"Откажитесь от кофеина и лекарственных средств и веществ, которые могут вызвать развитие симптомов тревожности. Изучайте техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности, а также практики, которые позволяют снизить тонус мышц и усилить ощущение покоя. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время", — посоветовала и.о. министра.

Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, писала, что для улучшения работы мозга нужно двигаться, правильно питаться, отказаться от алкоголя, не пренебрегать сном и общаться.