Эксперт предупредил, когда ждать роста цен на продукты

Украинцам до начала весны не стоит ожидать роста цен на продукты, полагает эксперт / fakty.ictv.ua

Экономист Евгений Олейников сообщил, что в Украине до начала весны не стоит ждать повышения цен на продукты.

После Нового года магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам, рассказал экономист Обозревателю.

По его словам, обычно производители пересматривают цены только в феврале-марте.

"В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, какая оборачиваемость, какая рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов", — отметил собеседник.

Экономист добавил, что уже в феврале начинается период пересмотра цен. "Сначала производителями, а потом уже по цепочке пересматривать будут дистрибьюция и ритейл", — подчеркнул Олейников.

Ранее директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил, что в Украине за 2018 год бутерброд с салом подорожал на 42%. Экспер добавил, что сейчас самый дорогой украинский бургер — в Киеве.