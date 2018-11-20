Новый рост цен: в Украине подорожают популярные продукты – эксперт

В Украине ожидается новое подорожание продуктов / fakty.ictv.ua

До конца 2018 года в Украине стоит ожидать подорожания отдельных продуктов питания: в частности - колбасных изделий, а также сыра.

По данным председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на колбасу и сыр увеличатся на несколько гривен.

"В частности, сыр, который стоит от 60 до 250 гривен подорожает на 5-6%. Сыр, который стоил 170 гривен, вырастет в цене до 177 гривен. Если в среднем вареная колбаса стоит по 60 гривен и по 110 гривен за килограмм, а сыровяленая по 350 гривен, то к концу года она подорожает на 3-4%", - подчеркнул он в комментарии ГолосUA.

Отметим, что данным Государственной службы статистики Украины, рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении – к третьему кварталу 2017 года – составил 2,8%, замедлившись с 3,8% в аналогичном измерении кварталом ранее, при этом рост к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,4%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что к 2019 году цены на хлеб в Украине в среднем поднимутся на 5%.