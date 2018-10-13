Новая волна подорожания: в Украине резко подскочили цены на крупы

Цены на пшено завышены искусственно, считают эксперты.
В Украине за последний месяц поднимаются цены на крупы, особенно пшено, которое добавило в цене пятую часть.
В то же время горох подорожал на 50 копеек за килограмм, а манная, кукурузная и перловая крупы подорожали на 1-1,5 грн.
По словам поставщиков, скачок цен обусловлен неурожаем в Кировоградской и Запорожской областях. Именно оттуда везут крупу, пишет "Сегодня".
По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цена на пшено завышена искусственно.
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"Цена на пшено за последний год выросла на 20%. Производители достаточно часто манипулируют данными для того, чтобы в какой-то период времени продавать дороже. А когда прибавляет в цене одна крупа, автоматически дорожают другие. Поэтому до конца года стоимость круп подскочит на 5%", – подчеркнул он.
В то же время эксперт считает, что оснований делать большие запасы нет.
"Мы видим рост цен немного меньше чем в прошлом году. Если мы в прошлом году не ходили по магазинам и не "сносили" полки, то и сейчас это делать также не стоит", – добавил Дорошенко.
Напомним, ранее эксперт назвал причину подорожания молочной продукции.