Новая волна подорожания: в Украине резко подскочили цены на крупы

В Украине подскочили цены на крупы / Скриншот

В Украине за последний месяц поднимаются цены на крупы, особенно пшено, которое добавило в цене пятую часть.

В то же время горох подорожал на 50 копеек за килограмм, а манная, кукурузная и перловая крупы подорожали на 1-1,5 грн.

По словам поставщиков, скачок цен обусловлен неурожаем в Кировоградской и Запорожской областях. Именно оттуда везут крупу, пишет "Сегодня".

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цена на пшено завышена искусственно.

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"Цена на пшено за последний год выросла на 20%. Производители достаточно часто манипулируют данными для того, чтобы в какой-то период времени продавать дороже. А когда прибавляет в цене одна крупа, автоматически дорожают другие. Поэтому до конца года стоимость круп подскочит на 5%", – подчеркнул он.

В то же время эксперт считает, что оснований делать большие запасы нет.

"Мы видим рост цен немного меньше чем в прошлом году. Если мы в прошлом году не ходили по магазинам и не "сносили" полки, то и сейчас это делать также не стоит", – добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт назвал причину подорожания молочной продукции.