Новое подорожание: стала известна стоимость "хлебной корзины"

В Украине подорожал хлеб

С начала 2018 года "хлебная корзина" в Украине подорожала на 9% или на 5,5 гривен, при этом на сегодняшний день ее стоимость составляет чуть более 63 гривен.

За последнее время пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 1,5 гривны и достиг почти 20 гривен. Примерно на столько же подорожал ржаной хлеб и сейчас его можно приобрести за 16,5 гривен. В то же время батон подорожал на 80 копеек, а его цена достигла 11 гривен, говорится в материале "1+1".

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Отметим, что о подорожании хлебобулочных изделий сообщил генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он пояснил, что в хлебную корзину украинцев входят: 1 килограмм пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, 1 килограмм ржаного хлеба и 0,5 килограмма батона.

"Если в целом оценить стоимость хлебного корзины, то на конец августа 2018 года он стоил 63,1 грн, тогда как в начале года его стоимость составляла 57,7 грн. То есть хлебная корзина за первое полугодие подорожала более чем на 9%, или на 5,4 грн", - написал он на своей странице в Facebook.

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Дорошенко подчеркнул, что подорожание было значительно больше.

"Так только с 1 марта по 1 сентября 2018 года, то есть за шесть месяцев, по нашим собственным мониторингом в городах, ржаной хлеб подорожал почти на 17%, пшеничный хлеб из муки первого сорта добавил 12%, батон вырос в цене на 9%, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 7%", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за нехватки пшеницы и роста цен на газ цены на хлеб в Украине вырастут до конца этого года в среднем на 10%.