"Молочка" подорожает: эксперт назвал причину

8 октября 2018, 04:09

Для подорожание молочной продукции есть чисто объективные условия.

Корова
В Украине будет дорожать молочная продукция / Reuters

Из-за перевода крупного рогатого скота на содержание в закрытых помещениях, а также падения надоев, молочная продукция будет дорожать на 1,5-2% в месяц, заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Молочная продукция будет дорожать. Ведь есть чисто объективные условия. Основное количество молока производится в домохозяйствах населения. Как только население переводит крупный рогатый скот на содержание в закрытых помещениях, надои резко падают – на 30-40%. А перед Новым годом этот показатель вообще резко сокращается. Вследствие этого уменьшается количество молокосырья в переработке. И как следствие, растет на него цена", - подчеркнул он в комментарии golos.ua.

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Эксперт добавил, что в Украине динамика цен привязана не столько к желанию продавцов, сколько к возможностям покупателей.

"Поэтому у нас так много появилось спрэдов, пальмового масла вместо молочной продукции. Потому, что рынок достаточно мелкий. Денег у населения нет, поэтому будет демонстрироваться повышение 1,5-2% в месяц. На большее у населения фактически средств не будет", - резюмировал Пендзин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за нехватки пшеницы и роста цен на газ цены на хлеб в Украине вырастут до конца этого года в среднем на 10%.

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