В Госстате отчитались, какие продукты в Украине подорожали больше всего

За первые пять месяцев этого года фрукты в Украине подорожали на 15,7%, а овощи — на 20,9%.

Такие данные озвучил Госстат.

При этом безалкогольные напитки и продукты питания выросли в цене на 4,6%. В частности, хлеб, макаронные изделия, рыба и рыбные продукты, мясо и мясопродукты, сливочное масло и "молочка" подорожали на 2,5-7%.

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В то же время подешевела гречка – на 20,8%. Также упали в цене сало, сахар, яйца и само молоко – на 2,2-11,2%.

Напомним, за минувший апрель в Украине также подорожали некоторые социальные продукты питания. Так, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% — до 15,07 грн за литр.