Новое подорожание: эксперт назвал причины роста цен на хлеб

В Украине растут цены на хлеб

К 2019 году цены на хлеб в Украине в среднем поднимутся на 5%, рассказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Кроме того, по его словам, в январе следующего года стоит ждать нового повышения на 3%, а причиной станет рост минимальной заработной платы.

При этом он напомнил, что на конец сентября 2018 года средняя стоимость белого хлеба составляла 16,1 грн/кг из муки первого сорта и 20,2 грн/кг из муки высшего сорта.

"Поскольку интернет-магазин гипермаркета Ашан в Украине рассчитан на столичного покупателя, то стоит вспомнить, что хлеб в Киеве стоит значительно дороже: из муки первого сорта - 19,1 грн, а высшего - 32,2 грн", - привел специалист статистку цен.

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В то же время Дорошенко сравнил цены на хлеб в Украине и некоторых странах Европы.

"В интернет-гипермаркете Литвы можно приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба в 13,1 грн, Польши - по 17,8 грн и Украины - по 19,2грн. В Эстонии его можно найти по 69,5 грн. При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть испеченным с украинского зерна. Украинские хлебопеки часто говорят, что производить дешевый социальный хлеб невыгодно. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодно даже в Европе. Черный хлеб оказался в нашей стране самым дешевым - ценник показал 19,5 грн за килограмм. Далее разместилась Эстония с 27,9грн, Польша - с 46,7грн и Литва - с 52,2 грн", - добавил он в Facebook.

/ Фейсбук А.Дорошенко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине резко подскочили цены на крупы.