Тотальное подорожание: эксперт рассказал о росте цен на продукты питания за год

В Украине выросли цены на 87% продуктов / fakty.ictv.ua

В Украине за год, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года, выросли цены на 87% продуктов социального ассортимента.

По данным главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, подскочила стоимость всех видов хлеба, макарон, муки, риса, манки, ячневой крупы, пшена, говядины, свинины, сала, филе и тушки курицы, вареной колбасы, мороженой рыбы, молока, сыров, сметаны, масла, масла, капусты, моркови, лука, свеклы и картофеля.

При этом обратная тенденция зафиксирована по ценам лишь на 13% продуктов. Среди них: сахар, гречка, яблоки, а также куриные яйца.

По данным Дорошенко, за последние двенадцать месяцев хлеб пшеничный из муки первого сорта и крупа ячневая подорожали на 21%.

"Батон - на 20%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, ржаной хлеб и муку - на 19%, макароны и манка - на 17%, филе курицы - на 16%, картофель - на 13%, вареная колбаса - на 12%, говядина и рыба мороженая - на 11%, сало - на 10%, сметана - на 9%, курятина в тушке и масло сливочное - на 8%, молоко - на 7%, свинина и сыры жирные - на 6%, рис - на 4%, масло подсолнечное - на 2%", - сообщил эксперт в Facebook.

Он также отметил, что больше всего подешевели яблоки - на 44%. Кроме того, снизились цены на гречку - на 26%, сахар - на 10%, а также куриные яйца - на 8%.

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В Ассоциации составили рейтинг ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали за последние двенадцать месяцев и пояснили, что мясные продукты являются лидерами в этом списке из-за их высокой стоимости:

1. Филе куриное подешевело на 14,1грн, и его стоимость на конец ноября составляла 103,6грн за килограмм.

2. Говядина - на 13,1грн, и она стоит 127,4грн за килограмм.

3. Колбаса вареная - на 9,7грн, и она имеет средний ценник по стране - 92,2грн.

4. Пшено - на 8,1грн, и со средней ценой 23,1грн за килограмм.

5. Лук - на 7,4грн, и стоит 12,9грн за кило.

Кроме того, аналогичный список составлен в отношении продуктов в процентном соотношении, при этом в лидерах оказались овощи из так называемого борщового набора.

1. Лук - на 135%

2. Морковь - 66%

3. Капуста - на 63%

4. Пшено - на 54%

5. Свекла - на 28%.

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Также, в Ассоциации поставщиков торговых сетей составили альтернативный ТОП-5 подорожавших продуктов за 9 месяцев - с 28 февраля по 1 декабря 2018 года:

1 место - лук + 62%

2 место - Морковь + 50%

3 место - Пшено + 45%

4 место - Макароны + 35%

5 место - Ржаной хлеб и пшеничный первого сорта + 26%.

/ Фейсбук А.Дорошенко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине резко выросла стоимость борща.