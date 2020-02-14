Щелчок по носу: ЕС отказалась пускать на свой рынок курятину из Украины

ЕС отказалась пускать на свой рынок курятину из Украины / 1zoom.ru

Еврокомиссия пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины отказалась (из-за чего украинцам уже предсказали снижение цен).

Как стало известно Европейской правде из источников в правительстве, рынок ЕС для украинского товара по-прежнему закрыт.

Эмбарго на курятину действует с 23 января. Вероятно, оно связано с гибелью птицы от гриппа, что случилось 18 января в Винницкой области (на ЧП "Хутор").

Просьбы Украины локализовать запрет, позволив экспорт из других регионов Украины – успеха не возымели.

Напомним, с 1 сентября 2019 года импортерам фруктов в странах ЕС запретили покупать овощи и фрукты из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз. Если поставки разблокировать не удастся, то потери украинских производителей яблок в новом сезоне оцениваются примерно в $4-5 млн.