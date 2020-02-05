Украинцев ждут новые цены на курятину

Экономист спрогнозировал, что стоимость курятины в Украине снизится / УНИАН

Директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин спрогнозировал, что в Украине снизится стоимость важного продукта - курятины.

Цены на курятину в Украине скоро должны снизиться, рассказал эксперт в сюжете ТСН.

По его словам, цены на курятину снизятся из-за того, что европейцы отказываются от украинского продукта, - немного приостановили эксперт, а общий объем производства курятины в нашей стране не уменьшается.

"Появились моменты, связанные с птичьими болезнями, и Европа отказывается от украинского мяса, поэтому, я так думаю, в ближайшее время курятина у нас должна немного подешеветь, поскольку общий объем производства курятины не уменьшается, а европейцы немного приостановили эксперт", - заявил Пендзин.

Собеседник подчеркнул, что для украинцев это мясо безопасно. Также эксперт сказал, что в 2020-м стоимость овощей будет стабильной.

По сравнению с январем 2019 больше всего подешевели морковь и лук, снизилась стоимость свеклы и капуста, а картофель подорожал на 60%.

Ранее западные СМИ писали, что Еврокомиссия и Украина договорились об изменении Соглашения о зоне свободной торговли для ограничения неконтролируемого ввоза в Евросоюз курятины. Журналисты узнали, что украинскую сторону обвинили в использовании лазеек в соглашении для наращивания экспорта курятины.